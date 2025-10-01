Ezequiel Elizalde, víctima de secuestro de “Los Zodiaco”, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) convocó una audiencia para todas las víctimas del grupo presuntamente liderado por Israel Vallarta.

De acuerdo con Elizalde, el Poder Judicial de la Federación fijó el 29 de octubre como la fecha para escuchar a las víctimas de secuestro que exigen justicia tras la liberación de Vallarta.

Asimismo, aseguró que Israel Vallarta no fue liberado por ser inocente, sino por “otras cuestiones”, el pasado 1 de agosto.

Víctimas de secuestro de Israel Vallarta tendrán audiencia; es la oportunidad para “relatar lo que vivieron”

A dos meses de que se dictó la absolución de Israel Vallarta debido a la tortura a la que fue sometido durante su captura, las víctimas de secuestro de Los Zodiaco acudirán a una audiencia el próximo 29 de octubre.

“Me notificó el Poder Judicial de la Federación que ya tenemos una fecha de de audiencia donde se nos va a dar la oportunidad de poder hablar y expresar nuestros sentimientos y todo lo que vivimos ahí” Ezequiel Elizalde, víctima de secuestro de Israel Vallarta

De acuerdo con una de las víctimas, buscan que esta audiencia sea histórica al mostrar el posicionamiento de la FGR y su apoyo a las víctimas de secuestro.

Esto mostrará, aseguró Elizalde, que las víctimas no deben de tener miedo al denunciar un delito.

Víctimas de secuestro quieren que Israel Vallarta regrese a prisión

Ezequiel Elizalde señaló que con la audiencia del 29 de octubre las cosas “sean al revés” de lo ya dictado y se pueda revocar la sentencia absolutoria.

Las víctimas de secuestro de Los Zodiaco buscan que se logre que Israel Vallarta regrese a prisión y sea juzgado.

Si bien reconoció que desde su detención se mantuvo en la cárcel, Elizalde afirmó que “muchas personas en México fueron libradas de ser secuestradas por esta organización tan terrible”.

“Y es lo que se está buscando ahorita, que que este momento de la audiencia sea al revés y le puedan revocar la sentencia a este hombre y pueda volver a prisión. Todo el tiempo que estuvo él encerrado, si lo quiero dejarlo bien claro, muchas personas en México fueron libradas de ser secuestradas por esta organización tan terrible” Ezequiel Elizalde, víctima de secuestro de Israel Vallarta

Cabe señalar que, por los casos de secuestro relacionados con Los Zodiaco, la FGR solicitó una pena de hasta 239 años.