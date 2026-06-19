El viernes 19 de junio, un día después de confirmarse su absolución, Israel Vallarta informó que mantendrá sus denuncias por abuso de poder contra quienes lo acusaron de secuestro.

Israel Vallarta fue enfático al denunciar que los responsables del montaje y las agresiones físicas en su contra siguen laborando en la administración pública, específicamente en el gobierno de Hidalgo.

En ese sentido, pidió al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, que revise sus mandos de seguridad comandados por Israel Zaragoza Rico, a quien señaló como uno de sus principales torturadores.

Recuerdan a víctimas de Israel Vallarta (Cuartoscuro )

Israel Vallarta pide la liberación de su hermano y sobrino, presos desde hace 14 años

Desde las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Israel Vallarta celebró el fin de un proceso penal que se extendió por más de 20 años.

Sin embargo, Israel Vallarta ha denunciado que el proceso aún no concluye, pues aún está pendiente la liberación de sus familiares que permanecen en prisión preventiva desde hace 14 años por el caso Florence Cassez:

Mario Vallarta (hermano)

Sergio Cortés Vallarta (sobrino)

Video completo del montaje de Genaro García Luna y Carlos Loret de Mola contra Florence Cassez e Israel Vallarta (Especial )

Israel Vallarta mantendrá denuncias por abuso de poder

Israel Vallarta también refirió que mantendrá las acciones legales contra varios funcionarios de los tres niveles de gobierno, a quien responsabilizó por abuso de poder y de haberlo inculpado injustamente.