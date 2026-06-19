Este jueves 18 de junio de 2026, en seguimiento al caso Florence Cassez, un Tribunal Federal ratificó la absolución de Israel Vallarta por el delito de secuestro.

Por decisión unánime, se determinó que no existen elementos para probar que Israel Vallarta fuera jefe del grupo Los Zodiaco o que participara en delitos de secuestro.

Con esta absolución, se abre un nuevo capítulo del proceso legal que mantuvo a Israel Vallarta en el penal del Altiplano, en el Estado de México, por casi 20 años.

Video completo del montaje de Genaro García Luna y Carlos Loret de Mola contra Florence Cassez e Israel Vallarta (Especial )

Supuestas víctimas de Israel Vallarta podrán presentar amparo tras su absolución

Un Tribunal Federal decidió absolver a Israel Vallarta luego de determinar que no había suficientes pruebas en su contra para relacionarlo con secuestros, o que fuera cabecilla de la organización delictiva señalada en 2005.

En ese año, Israel Vallarta fue detenido por agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), hecho que llamó la atención por ser “transmitido en televisión nacional”, aunque después se reveló que fue un montaje,

A 20 años de lo ocurrido, el ahora absuelto y activistas de derechos humanos han pedido que se aceleren los procesos para sus familiares:

Mario Vallarta (hermano): Lleva 14 años preso por los mismos delitos

Sergio Cortés Vallarta (sobrino): También cumple 14 años en prisión

El litigio sobre la inocencia o culpabilidad de Israel Vallarta no concluye con su absolución del 18 de junio, pues las personas que aseguran haber sido secuestradas aún tienen la posibilidad de presentar un amparo directo.