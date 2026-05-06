El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval hizo un llamado a Enrique Inzunza, a no esconderse ante acusaciones de Estados Unidos.

“Debe de enfrentar las cosas [..], no esconderse porque se hace culpabilidad”. Reginaldo Sandoval, diputado del PT

Reginaldo Sandoval también fue cuestionado por medios sobre la solicitud de licencia de Enrique Inzunza a la que instan los partidos de oposición.

De momento, el aliado de Morena no dio información sobre Enrique Inzunza, cuyo paradero se desconoce desde el pasado sábado 2 de mayo, que señaló estar en Badiraguato.

PT llama a Enrique Inzunza a no esconderse ante acusaciones de Estados Unidos

El diputado del PT señaló a medios que Enrique Inzunza debe enfrentar los señalamientos de Estados Unidos, sin esconderse para no hacer culpabilidad.

Ya que apunta, Enrique Inzunza es abogado, por lo cual es conocedor del Derecho lo que capacita al senador a admitir su responsabilidad ante las acusaciones.

Aunque también dejó a consideración de Enrique Inzunza el si pedirá licencia, aunque celebra que los otros funcionarios la hayan solicitado, para demostrar que no hay temor.

Por lo mismo, el diputado del PT destaca el trabajo de la Fiscalía General de la República, que está haciendo la investigación correspondiente e informará a Estados Unidos sus avances.

Asimismo, Reginaldo Sandoval resaltó que esperan lo mismo de parte de la gobernadora de Chihuahua, referente a que enfrente las acusaciones por operativo de Estados Unidos.

Reginaldo Sandoval rechaza solapar a funcionarios acusados de delincuencia

El diputado del PT también fue cuestionado sobre si va a defender a Enrique Inzunza o alguno de los funcionarios señalados por Estados Unidos de narcotráfico.

Al respecto, Reginaldo Sandoval rechazó que el PT vaya a defender a quienes estén involucrados en dicho delito o corrupción, aunque también apuntó que no hay pruebas.

Sin embargo, el petista señaló que las acusaciones de Estados Unidos estarían relacionadas con lo ocurrido en Chihuahua, caso del que sí hay pruebas contra la gobernadora.

Pese a esto, también apuntó que el movimiento debe ser fiel a sus principios, por lo que no solaparán a nadie y todos deberán enfrentar las acusaciones de Estados Unidos.