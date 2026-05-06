Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, exigió que Enrique Inzunza se presente a la Comisión Permanente para aclarar los señalamientos del gobierno de Estados Unidos.

“Que venga y lo aclare, si eso es falso, que defienda su honor, que defienda su dignidad”. Rubén Moreira, diputado del PRI

Estas declaraciones se dan luego de que Enrique Inzunza anunciara su inasistencia a la Comisión Permanente de este miércoles 6 de mayo, para no hacer un espectáculo de la sesión.

Enrique Inzunza no acudirá a la Comisión Permanente (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Moreira exige que Enrique Inzunza asista a la Comisión Permanente y aclare acusación de Estados Unidos

Enrique Inzunza, señalado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el crimen organizado, informó que no acudiría a la sesión de la Comisión Permanente programada para hoy.

“Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente. La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, por pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno”. Enrique Inzunza, diputado de Morena

Ante la inasistencia de Enrique Inzunza, Rubén Moreira exigió que el diputado de Morena por el estado de Sinaloa se presente a la Comisión Permanente para aclarar los señalamientos de Estados Unidos.

Asimismo, Rubén Moreira criticó la administración de Rocha Moya, también acusado por Estados Unidos, diciendo que a lo largo de su gobierno “no ha hecho ni madres” y por eso está en esta situación.

Pese a los señalamientos de Estados Unidos en su contra, Enrique Inzunza no se ha separado del cargo como otros funcionarios. Sin embargo, no se presentó a la sesión de la Comisión Permanente.