Hoy 8 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum llegó a 500 mañaneras, que suman 120 días consecutivos en sus conferencias matutinas.

“Mañanera 500 hoy ¡ehhh!, vamos a celebrar”, expresó Sheinbaum, tras el dato de reportero de El Heraldo de México durante “La Mañanera del Pueblo” de este jueves.

A dos años de que Claudia Sheinbaum asumiera el cargo de presidenta de México, por lo que presumió “y lo que nos falta” de mañaneras para el resto de su sexenio.

Así han sido las conferencia matutinas de Claudia Sheinbaum a 500 mañaneras de su sexenio

Por la celebración de las 500 mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum, según el análisis de la inteligencia artificial, las conferencia matutinas sumaron:

3 millones 496 mil 585 segundos, que equivalen a 40 días, 11 horas, 16 minutos y 25 segundos

“Ándale usaste inteligencia artificial”, bromeó Sheinbaum tras conocer los detalles por su mañanera número 500.

Asimismo, según la inteligencia artificial las palabras más usadas en las mañaneras de la presidenta Sheinbaum han sido “México” y “bienestar”.

Además se precisó conforme al análisis de la inteligencia artificial que 28 mil 449 preguntas han sido respondidas en las mañaneras.

Mientras que entre los personajes más mencionados durante las mañaneras de Sheinbaum han sido: