Santiago Taboada, secretario Nacional del PAN, aseguró que podrían ir en alianza con el PRI en San Luis Potosí para las elecciones 2027.

“Claro que sí… el PAN va a iniciar pláticas para encontrar proyectos ganadores, proyectos viables y por supuesto me parece que en San Luis Potosí cumplen con estos requisitos” Santiago Taboada

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Santiago Taboada resaltó que desde el PAN se están analizando “proyectos ganadores” rumbo a las elecciones 2027.

San Luis Potosí no es el único; PAN analiza alianza con el PRI en otros estados

Santiago Taboada, secretario nacional del PAN, aseguró que están analizando apoyar a Enrique Galindo, militante del PRI, en San Luis Potosí para las elecciones 2027.

De acuerdo con el secretario nacional del PAN, el partido se encuentra en pláticas para encontrar los proyectos viables y ganadores como sería el caso de Enrique Galindo.

Asimismo, resaltó que el PAN tiene que tomar en cuenta la realidad de cada entidad para poder “ganar más espacios” con proyectos que ya hayan dado resultados.

“Las realidades locales también se tienen que tomar en cuenta y aquí en San Luis Potosí hay una realidad local…y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ganar más espacios con proyectos y personajes que han dado resultados.” Santiago Taboada

De apoyar esta candidatura, el PAN podría consolidar una alianza con el PRI en San Luis Potosí durante el proceso electoral de 2027.

Sin embargo, no es el único proyecto que se está considerando desde Acción Nacional pues, de acuerdo con Santiago Taboada, también podrían tener una alianza PAN-PRI en:

Chihuahua

Nuevo León

Sin embargo, no compartió si el PAN analiza posibles alianzas de manera interna o si ya ha mantiene contacto con el PRI.