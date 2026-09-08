La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, arremetió contra Vicente Fox, el PRI y el PAN al recordar distintos episodios de la historia política reciente de México y acusar a ambos partidos de haber mantenido acuerdos que perjudicaron al pueblo mexicano.

A través de una conferencia de prensa, Ariadna Montiel cuestionó la alternativa promovida por Vicente Fox para reunir a los partidos políticos y aseguró que el pueblo de México ya conoce los resultados de este tipo de alianzas.

Ariadna Montiel recuerda episodios del PRI y PAN a lo largo de la historia política de México

“La mafia del poder se reagrupa”, sostuvo la dirigente de Morena, quien enumeró distintos acontecimientos entre Vicente Fox que, desde su perspectiva, muestran la cercanía entre el PRI y el PAN durante las últimas décadas.

Entre los hechos que Ariadna Montiel señaló se encuentran:

1994: el levantamiento zapatista, el Fobaproa, el incremento de la deuda y la devaluación, acontecimientos que, dijo, generaron una fuerte presión social.

el levantamiento zapatista, el Fobaproa, el incremento de la deuda y la devaluación, acontecimientos que, dijo, generaron una fuerte presión social. Desafuero de AMLO: afirmó que PRI y PAN votaron conjuntamente para impedir que Andrés Manuel López Obrador participara en la elección presidencial.

afirmó que PRI y PAN votaron conjuntamente para impedir que Andrés Manuel López Obrador participara en la elección presidencial. Elección de 2006: acusó a ambos partidos de actuar en contubernio para darle el triunfo a Felipe Calderón y recordó las declaraciones de Vicente Fox sobre su intervención en el proceso electoral.

acusó a ambos partidos de actuar en contubernio para darle el triunfo a Felipe Calderón y recordó las declaraciones de Vicente Fox sobre su intervención en el proceso electoral. Elección de 2012: recordó que Vicente Fox llamó a votar por Enrique Peña Nieto, pese a identificarse públicamente con otra postura política.

recordó que Vicente Fox llamó a votar por Enrique Peña Nieto, pese a identificarse públicamente con otra postura política. Reformas estructurales: señaló que PRI y PAN aprobaron juntos reformas impulsadas durante el gobierno de Peña Nieto, entre ellas la energética, educativa y laboral.

Ariadna Montiel concluyó que ambos partidos “siempre han estado juntos” y advirtió que sus acuerdos representan una amenaza para los intereses del pueblo de México.