Morena acusó a Vicente Fox de reagrupar a la “mafia del poder” que, según el partido, representa al PRIAN, luego de las recientes reuniones del expresidente con dirigentes del PAN, integrantes de Somos y Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI.

En un posicionamiento fechado el 6 de septiembre de 2026, Morena cuestionó que Fox pretenda presentar una nueva “alternativa” ciudadana rumbo a las elecciones de 2027, pues consideró que sus encuentros evidencian un acercamiento con los mismos actores políticos de siempre.

“Ante las recientes reuniones de Vicente Fox con las dirigencias del PAN, Somos y, finalmente, con Alejandro Moreno en la sede nacional del PRI, queda claro que no estamos frente a una nueva oposición. Estamos viendo la reorganización de la mafia del poder.” Morena

Morena critica reuniones de Vicente Fox con PAN y PRI

Morena señaló a través de un posicionamiento publicado en redes sociales, que Vicente Fox se reunió primero con Jorge Romero, dirigente nacional del PAN; posteriormente con representantes de Somos para hablar sobre los comicios de 2027 y finalmente acudió a la sede nacional del PRI para encontrarse con Alejandro Moreno.

Morena declara su posicionamiento ante reuniones de Fox

Morena declara su posicionamiento ante reuniones de Fox (@PartidoMorenaMx / X )

Morena sostuvo que estos encuentros no representan una nueva oposición, sino una “reorganización de la mafia del poder”, al considerar que detrás de los cambios de siglas y organizaciones permanecen los mismos grupos políticos rumbo a las elecciones 2027.

El partido también recordó episodios de la historia política reciente, como el reconocimiento del gobierno de Carlos Salinas por parte del PAN tras la elección de 1988, la llegada de Fox a la Presidencia en 2000, la elección de 2006 y el Pacto por México de 2012.

“Fox pretende presentar una “alternativa” ciudadana y renovada, pero los hechos hablan por sí solos. En unas cuantas semanas se reunió con Jorge Romero, dirigente nacional del PAN; después con representantes de Somos para hablar de las elecciones de 2027; y después llegó hasta la sede del PRI para encontrarse con Alejandro Moreno.” Morena

Para Morena, el acercamiento actual entre Fox y dirigentes opositores confirma una estrategia de “gatopardismo”, concepto que atribuyó al expresidente Andrés Manuel López Obrador: cambiar la fachada para que todo siga igual.

Finalmente, Morena afirmó que existen dos proyectos de nación rumbo a 2027: uno que, según su postura, busca recuperar privilegios y otro enfocado en continuar con la Transformación, ampliar derechos y mantener los Programas de Bienestar.