La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó entrar en un debate sobre la carta con la que Andrés Manuel López Beltrán respondió sobre su viaje a Japón.

No obstante, Claudia Sheinbaum reiteró su posición sobre que el poder se ejerce con humildad debido a que millones de personas son quienes los juzgan.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 6 de agosto, Claudia Sheinbaum dijo que tiene buena relación con todos y todas, incluso con adversarios y rechazó sentirse aludida por la carta de Andrés Manuel López Beltrán.

“¿Alusión a mi? No ¿por qué? No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo, cualquiera que tenga, sea la presidenta, sea un diputado, un senador, algún otro encargo, porque los partidos públicos son instituciones públicas, que reciben recursos públicos, todos debemos rendir cuentas. El poder debe ejercerse con humildad, el poder es humildad, esa es mi recomendación, no solo a los de Morena,… a nosotros nos juzga uno solo que son millones, el pueblo de México. No voy a entrar en el debate de la carta, digo mi posición y la voy a mantener siempre y esa ha sido siempre mi actuación. Aquí lo mas importante es… nosotros somos ciudadanos, con un encargo… debemos actuar como ciudadanos desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos al trabajo… sí, tengo buena relación con todos y todas, hasta con adversarios, este no es un asunto personal” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum recordó que los partidos políticos reciben recursos públicos, por lo que deben rendir cuentas.

También dijo que a su equipo siempre les recuerda que son ciudadanos que se deben comportar como tales desde que salen de su casa hasta que llegan al trabajo.

Claudia Sheinbaum descarta debate tras carta de Andrés Manuel López Beltrán sobre vacaciones en Japón, pero internautas no se quedan callados

En redes sociales y medios de comunicación Andrés Manuel López Beltrán ha sido criticado por decir que ha tenido “extenuantes jornadas de trabajo”; también por haber querido dar a entender que su vuelo fue barato porque hizo una escala de un día en Seattle, Estados Unidos; y sobre todo que le enviaron espías, como si no hubiera mexicanos en Japón.

Además por haber pagado un hotel de 7 mil 500 pesos por noche que a pesar de ser barato para una ciudad como Tokio, casi equivalente al salario mínimo mensual de una persona trabajadora en México (8 mil 300 pesos).

Andrés Manuel López Beltrán fue criticado por nuevamente señalar que desde niño aprendió que se debe vivir en la justa medianía como lo decía el presidente Benito Juárez.

Otras críticas al respecto fueron por viajar con una supuesta comitiva que le cargaba sus compras en Japón, realizadas en tiendas de lujo.

En su carta, el secretario de Organización de Morena dijo que no olvida el ejemplo de Claudia Sheinbaum, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

Ciro Gómez Leyva critica carta de Andrés Manuel López Beltrán: “Se la redactó su peor enemigo”

En su programa de radio en Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva dijo que “esta carta parece que se la redactó el peor de los enemigos”.

En críticas punto por punto señaló que es una incongruencia que justifique dicho viaje y aluda a que aprendió la justa medianía o aseguren que se apegan a la austeridad republicana.

Con la revelación de la carta, se señalaron como falsas las publicaciones en las que circuló que Andrés Manuel López Beltrán habría viajado en un avión de la Sedena tipo Gulfstream G650, el cual de dijo despegó a las 7:20 horas del 12 de julio desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con escala en Rusia.