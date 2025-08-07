Ricardo Salinas Pliego presume sus vacaciones “al estilo” Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde sus redes sociales y a modo sarcástico el empresario Ricardo Salinas Pliego aprovechó para burlarse de las vacaciones que tuvo Andrés Manuel López Beltrán, secretario Organización de Morena.

Ya que con una foto, el empresario hizo burla del lujo viaje que hizo, pero sostuvo que lo hizo con recursos propios y no con dinero público, en alusión a Andrés Manuel López Beltrán.

Ricardo Salinas Pliego presume lujosas vacaciones “al estilo” Andrés Manuel López Beltrán

Después de la polémica generada por las vacaciones de Andrés Manuel López Beltrán en Japón, Ricardo Salinas Pliego presume de manera sarcástica sus lujosas vacaciones en Europa.

Con una publicación en su cuenta oficial de la red social X, el empresario dueño de Tv Azteca compartió una fotografía, así como un breve texto donde hace alusión a Andrés Manuel López Beltrán donde se refirió a él como “Andy”.

En esta publicación aparece junto con su esposa, María Laura Medina de Salinas posiblemente a fuera de la catedral de La Valeta en Malta, Europa, mientras que manda un saludo a México y asegura que está disfrutando de sus vacaciones con dinero de sus propios recursos y no del “dinero del pueblo”.

“Buenos dias en México, seguimos de vacaciones de verano al mero estilo del Andy pero gastando nuestro dinero y no el del pueblo” Ricardo Salinas Pliego en X

Posterior a esta burla, usuarios de la misma red social, le dieron sus comentarios de apoyo y otros de rechazo.

Por su parte el empresario ni hizo más publicaciones al respecto, más que algunas notas periodísticas sobre los viajes de morenistas a Europa o Estados Unidos.

Andrés Manuel López Beltrán se defiende por viaje a Japón

Tras las críticas que recibió, Andrés Manuel López Beltrán publicó en sus redes sociales una misiva en la que se defendía por su viaje a Japón.

En esta misma, Andrés Manuel López Beltrán aseguró que había pagado ese viaje con su dinero, además de que había decidido tomar vacaciones luego de pasar por “extenuantes jornadas laborales”.

Además de asegurar que le fueron enviados espías para vigilar sus actividades, mientras que sostuvo que su viaje había sido barato, así como de vivir en la justa medianía como lo aprendió desde niño.