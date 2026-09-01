Rosa Icela Rodríguez entregará este martes 1 de septiembre el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados en punto de las 17:00 horas.

La secretaria de Gobernación cumplirá con el protocolo de instalación del Congreso de la Unión, sin emitir mensaje, pues aseguró que es “el día de la presidenta”.

Tras la entrega del Segundo Informe de Gobierno, diputados y senadores iniciarán la sesión conjunta en la que cada partido fijará postura sobre los dos años de gestión de Claudia Sheinbaum.

Rosa Icela Rodríguez entregará Segundo Informe de Sheinbaum a Diputados pero no dará mensaje en el Congreso

La sesión inaugural del Congreso de la Unión está lista para recibir de manos de Rosa Icela Rodríguez el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Diputados y senadores reabrirán el periodo ordinario de sesiones y nombrarán una Comisión Especial, tal como lo marca el protocolo, para recibir a la secretaria de Gobernación.

Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob. (Andrea Murcia/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Tras la entrega ante el pleno del paquete con el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, Rosa Isela Rodríguez no dará un mensaje en el congreso.

La funcionaria ha dejado en claro que quiere que sea el “día de la presidenta” Claudia Sheinbaum.

Por lo que la secretaria de Gobernación al cumplir con su encomienda se retirará del pleno.

Posteriormente, comenzará una sesión conjunta en el Congreso de la Unión donde cada partido político posicionará una postura sobre los dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum.

La sesión contará con al participación de: