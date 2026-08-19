El PRI llamó al Consejo General del INE (Instituto Nacional Electoral) a que se investigue el presunto dinero del huachicol o ligado a otros delitos en campañas electorales.

“La pregunta es: ‘¿Qué ha hecho este Instituto Nacional Electoral frente a las acusaciones de huachicol fiscal y la penetración de dinero en las campañas electorales?’“. Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el INE

Emilio Suárez Licona destacó que se ha buscado censurar al PRI y a Alejandro Moreno, tras decisión del INE, pese a que hay temas en los que no ha emprendido acciones.

A su vez, el representante del PRI acusó que se hacen distinciones en el INE entre los partidos y los colores de los mismos.

PRI exige al INE investigar dinero en campañas presuntamente ligado a huachicol y otros delitos

En la sesión extraordinaria del martes 18 de agosto, el representante del PRI cuestionó que el INE no ha investigado el dinero de campañas, presuntamente ligado al huachicol.

Acusó que si bien no cuestionará la decisión del INE contra el PRI, se ha censurado sus expresiones aunque no se han investigado temas en materia electoral.

Entre ellos, presunto dinero del huachicol en campañas electorales, así como los candidatos o políticos que habrían sido asesinados y para quienes el INE no intervino.

Por lo mismo, el PRI sentenció que acudirá a todas las instancias necesarias para defender la democracia, debido a que no sólo estaría en riesgo la libertad de opinión, sino el Estado.

Ante ello, Emilio Suárez Licona defendió que el INE no debería censurar a ningún partido, ya que en su caso, el PRI seguirá alzando la voz con cuestiones que son de dominio público.

INE responde a acusaciones del PRI sobre presunta censura

La participación del representante del PRI fue en respuesta a las palabras de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien defendió la resolución sobre presunta censura.

Guadalupe Taddei resaltó la obligación constitucional del INE, que es aplicar la ley y hacerlo de manera independiente, por lo que el instituto siempre las respetará.

Por ello, recordó que las medidas cautelares dictadas por el INE son temporales; pese a esto, se presentaron las denuncias ante instancias penales y extranjeras.

El punto sobre las expresiones de Alejandro Moreno no formaban parte de los puntos del orden del día, como mencionaron tanto Guadalupe Taddei como el representante del PRI.