El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estaría considerando el rompimiento con Morena para las elecciones 2027 tras la polémica que generó la Ley gobernadora en varios estados.

Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde, aseguró que no tiene miedo a una ruptura con Morena, sin embargo, si se llega a una alianza será en posición de iguales y no de subordinación.

El senador Luis Armando Melgar anunció que el Partido Verde se perfila para ir sin alianza con Morena en las elecciones 2027, principalmente, en estados como San Luis Potosí.

Pese a la polémica de la Ley Gobernadora, Luis Armando Melgar aseguró que Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, tiene una gran ventaja y que ganaría sin la alianza con Morena.

Cabe mencionar que la Ley Gobernadora, iniciativa de Ricardo Gallardo, también ha sido llamada “Ley Ruth”, pues se acusa que el gobernador de San Luis Potosí la promulgó para favorecer a su esposa.

Luis Armando Melgar señaló que Morena está enviando el mensaje de ser “un partido único” y creen que las alianzas es hacer un favor a los partidos, pero PVEM tendría “músculo” suficiente para ir solos.

“Yo sostengo que el Verde tiene el músculo suficiente (...) ¿Miedo a una ruptura? ¿Por qué vamos a tener miedo?” Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde

Pese a este posible rompimiento en el estado de San Luis Potosí, Luis Armando Melgar no descartó que PVEM y Morena vayan en alianza en 2027 para las elecciones de legisladores.