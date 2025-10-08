En redes sociales, el gobernador de Tabasco, Javier May, dio a conocer la renuncia de quien hasta ahora era el secretario de Planeación y Finanzas de la entidad, Julián Romero Oropeza.

La renuncia se da tras la polémica por el tema de huachicol y los millones de litros que se han decomisado en Tabasco en diferentes fechas.

La renuncia de Julián Romero Oropeza se había difundidoo de manera extraoficial entre medios de comunicación horas antes de la confirmación del gobernador.

Gobernador de Tabasco informa renuncia de Julián Romero (Gobierno de Tabasco)

Javier May informa renuncia de Julián Romero Oropeza como secretario de Planeación y Finanzas de Tabasco

Mediante sus redes sociales, Javier May dio a conocer la renuncia de Julián Romero Oropeza, quien hasta el martes 7 de octubre fungía como secretario de Planeación y Finanzas de Tabasco.

Javier May señaló que la renuncia fue por motivos personales, sin ahondar en la razón, y agradeció el desempeño de Julián Romero Oropeza en este año de gobierno.

En la misma publicación, Javier May reveló que será el subsecretario de Egresos, Adrián Magaña Martínez, quien será el encargado de despacho de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado.

De momento, Julián Romero Oropeza no se ha pronunciado sobre su renuncia que había trascendido de manera extraoficial.