La FGR dio a conocer el aseguramiento de 36 mil litros de hidrocarburo en Tabasco, dentro de una pipa con en el municipio de Centro.

Dicha pipa con 36 mil litros de hidrocarburo se encontraba dentro de una ranchería en el mencionado municipio de Tabasco, misma que también fue asegurada.

Aseguramiento de 36 mil litros de hidrocarburo en Tabasco (FGR)

Pipa asegurada en Tabasco fue parte de un cateo autorizado por un juez de Distrito

La pipa con 36 mil litros de hidrocarburo se aseguró durante un cateo autorizado en Tabasco, a través de un juez de Distrito, como parte de un operativo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR.

De acuerdo con la FGR, la pipa encontrada en la ranchería de Tabasco cuenta con capacidad para 48 mil litros, y estaba al 75% de su capacidad.

Junto con el vehículo se aseguraron varios documentos, así como el inmueble donde fue encontrado el mismo, para seguir con las investigaciones pertinentes.

Todo quedó a disposición del Ministerio Público Federal, el cual integrará el caso a la carpeta correspondiente relacionada a delitos en materia de hidrocarburos.

La FGR también reiteró su compromiso para la investigación y persecución de delitos federales, como es el caso del robo de hidrocarburos.

Aseguramiento de 36 mil litros de hidrocarburo en Tabasco (FGR)

Aseguramiento de 36 mil litros de hidrocarburo en Tabasco fue una acción conjunta de la FGR

Para lograr el aseguramiento de los 36 mil litros de hidrocarburo en Tabasco, la FGR trabajó de cerca con diversas instancias federales.

La FGR contó con el apoyo de un Agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF), así como personal policial y pericial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Al operativo se sumó la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía de Investigación del Estado de Tabasco.

Por su parte, Pemex y Protección Civil, se encargaron de asegurar el perímetro, previniendo que algún tercero traspasara la zona.

Además de evaluar los riesgo alrededor del vehículo que transportaba el hidrocarburo, para evitar cualquier accidente o imprevisto al momento de realizar la investigación.