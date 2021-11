Rosario Robles ha asegurado que no quiere mentir para salir de la cárcel e incriminar a exfuncionarios en el caso de la estafa maestra, por lo que su familia iniciará jornadas de resistencia civil pacífica.

Mariana Moguel, así como los hermanos y sobrinos de Rosario Robles, convocaron acciones de resistencia pacífica para exigir la libertad de la exfuncionaria.

Rosario Robles fue acusada en 2019 por delitos de ejercicio indebido del servicio público y omisión por un fraude en la entrega de recursos desde la Sedesol, conocido como “La Estafa Maestra”.

La resistencia civil pacífica, que se realizará en colaboración con organizaciones civiles, se llevará a cabo desde el 15 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, donde harán recorridos en

Además, la resistencia también constará de concentraciones una vez a la semana para difundir información a la ciudadanía sobre el caso de Rosario Robles en

También harán un ayuno de 10 días en un campamento que será instalado en el Zócalo, donde también habrá meditación y oraciones para exigir la excarcelación de Rosario Robles.

Mariana Moguel, hija de Rosario Robles aseveró que la exfuncionaria no es un circo y no se va a prestar a la colaboración que pide la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la hija de Robles, la FGR afirma que no ha querido colaborar, pero su mamá no va a participar en “narrativas de la mentira” ni va a pisar a otros para tener beneficios.

“Muchas veces han dicho que mi madre no quiere colaborar…porque mi madre no es un circo y mi madre no se va a prestar a narrativas alejadas de la verdad y justicia, a narrativas de la mentira, a las mentiras de pisar al otro para tener beneficios y privilegios”

Mariana Moguel, hija de Rosario Robles