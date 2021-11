Rosario Robles dice a El País que no quiere mentir para salir de la cárcel

Rosario Robles dijo que no quiere mentir para salir de la cárcel, pues no tiene pruebas que vinculen a otros exfuncionarios con el caso de la “ Estafa Maestra ”.

En entrevista con El País, Rosario Robles explicó una oferta que le ha hecho la Fiscalía General de la República (FGR) que implica al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario Luis Videgaray.

De acuerdo con Robles, el acuerdo consiste en que si ella aporta información que vincule a ambos con la “Estafa Maestra”, podría tener beneficios, pero aseguró que no tiene pruebas .

“Como yo he señalado, no estoy dispuesta a mentir para poder salir de aquí, porque al final de cuentas tienes que presentar pruebas y yo no tengo ninguna prueba que involucre a nadie. Voy a salir de aquí como soy, inocente”.

Rosario Robles