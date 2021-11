¿Quién es Mariana Moguel, hija de Rosario Robles? La mujer de 38 años de edad tiene una trayectoria política de militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Mariana Moguel Robles además es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana, es expresidenta del Comité del PRI Ciudad de México y diputada local del Distrito XXXIV en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Es hija de Rosario Robles y de Julio Moguel Viveros, y fue en 2014 que Mariana se incorporó como integrante al Comité Directivo del PRI en el entonces Distrito Federal en la Coordinadora de Atención a los Comités Ciudadanos y Condominales.

Es Consejera Política Nacional por el mismo partido y fue la coordinadora ejecutiva del Movimiento Nacional de las Mujeres de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

En cuanto a cargos públicos, Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles, fue primero la Subdirectora de Vinculación en la Delegación Miguel Hidalgo de 2009 a 2012.

Los dos años siguientes fue Coordinadora de Proyectos del Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación federal y en 2018 fue candidata por el PRI a la alcaldía de Milpa Alta.

Ese año, Mariana Moguel perdió las elecciones. Y en cuanto a su activismo como sociedad civil, en 2010 la mujer inició el movimiento de “Las Insurgentes”, con el objetivo de apoyar a las mujeres en su crecimiento y desarrollo personal.

Y en 2015 fue electa diputada local por mayoría relativa en el Distrito XXXIV local Milpa Alta y Tláhuac, cuando presidió la Comisión de Desarrollo Social y fue secretaria de la Comisión de Derechos Humanos.

Desde la detención de su mamá, Rosario Robles, Mariana Moguel ha estado presente en el proceso penal y realiza declaraciones a favor de la exsecretaria.

En su última declaración, Mariana Moguel Robles afirmó que su madre “no se presta a las mentiras” de la Fiscalía General de la República (FGR) para acusar a exfuncionarios a cambio de contar con privilegios y beneficios.

“Muchas veces han dicho que mi madre no quiere colaborar, que no quiere hablar pero mi madre no es un circo y no se va prestar a narrativas alejadas de la verdad y justicia, a narrativas de la mentira, de pisar al otro para tener beneficios y privilegios”.

Mariana Moguel