El nombre de Diana Carolina López se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que a esta pintora mexicana se le había adjudicado el contrato para el retrato de Lenia Batres.

Aunque al final no lo hizo, muchas personas se han cuestionado sobre quién es Diana Carolina López, mexicana que ha pintado a otros exministros.

¿Quién es Diana Carolina López, pintora mexicana?

Diana Carolina López es una pintora mexicana nacida en Ciudad de México en 1982, especializada en realismo y retrato.

Diana Carolina López, pintora mexicana (@diana.carolina.lopez / Instagram )

Su trabajo ha sido reconocido en varias partes del mundo, incluso ha pintado a exministros.

Diana Carolina López ha señalado que a través del arte plasma su viaje de autodescubrimiento, donde cada obra refleja su búsqueda de autenticidad y libertad como mujer y ser humano.

Su paleta se ha convertido en un espejo de su evolución, fusionando colores vibrantes y texturas que narran un proceso interno de transformación.

¿Cuántos años tiene Diana Carolina López, pintora mexicana?

Diana Carolina López tiene aproximadamente 43 años de edad.

Diana Carolina López, pintora mexicana (@diana.carolina.lopez / Instagram )

¿Quién es el esposo de Diana Carolina López, pintora mexicana?

No hay información pública sobre si Diana Carolina López se encuentra casada.

¿Qué signo zodiacal es Diana Carolina López, pintora mexicana?

Al no tenerse información sobre la fecha de nacimiento de Diana Carolina López, se desconoce su signo zodiacal.

Diana Carolina López, pintora mexicana (@diana.carolina.lopez / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Diana Carolina López, pintora mexicana?

No hay información pública sobre si Diana Carolina López tiene hijos.

¿Qué estudió Diana Carolina López, pintora mexicana?

Diana Carolina López es diseñadora gráfica con un diplomado en Dibujo y Pintura.

Además cuenta con cursos especializados en teoría del color, luz y retrato en The New York Academy of Art y The Art Students League.

Ha tomado workshops con reconocidos artistas internacionales como Eloy Morales, Max Ginsburg, Lee Price, Alyssa Monks y Natalia Fabia, entre otros.

Diana Carolina López, pintora mexicana (@diana.carolina.lopez / Instagram )

¿En qué ha trabajado Diana Carolina López, pintora mexicana?

Diana Carolina López forma parte de la Colección Milenio Arte dirigida por la crítica de arte Avelina Lesper.

Participó en el proyecto EL ARTE DE LA CANCIÓN para el cual realizó 2 dibujos a lápiz, expuestos en el Museo de Arte Contemporáneo de Toluca.

Su trabajo ha sido seleccionado en bienales mexicanas como la Alfredo Zalce en 2016 y la de Rubén Herrera en 2021.

En 2016 participó en el proyecto LUNA, SOL, DUALIDAD con la pieza titulada “Luna llena”, la cual ha sido expuesta en El Museo de Arte Internacional del Barroco en Puebla y en el Antiguo Colegio de San Ildefonso en la CDMX en 2018.

Fue seleccionada con dos piezas en la Bienal Internacional de Retrato en el WMOCA en Wisconsin.

En 2017 seleccionada y distinguida con Mención Honorífica en DELUSIONAL: JONATHAN LEVINE’S SEARCH FOR THE NEXT GREAT ARTIST en NY organizado por la Galería Jonathan LeVine Projects.

En 2021 y 2022 seleccionada en MODPORTRAIT y sus obras fueron expuestas junto a artistas de todo el mundo en uno de los recintos más representativos del realismo, el MEAM en Barcelona, España.

Sus pinturas han sido expuestas en ciudades como Querétaro, Morelia, Puebla, CDMX, Londres, NY, Chicago, Madrid, Zaragoza y Barcelona.

Forma parte del colectivo artístico POETS&ARTISTS dirigido por la galería 33 Contemporary con sede en Estados Unidos.

En agosto de 2025, Diana Carolina López tuvo el encargo de retratar a la entonces presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández y al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, retratos que quedaron exhibidos en el recinto judicial.

A Diana Carolina López se le había adjudicado el contrato para el retrato de Lenia Batres

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una nota aclaratoria donde habló sore la polémica por el retrato de la ministra Lenia Batres.

La SCJN confirmó que a la artista Diana Carolina López López se le había adjudicado el retrato en un contrato por 40 mil 600 pesos.

La obra consistiría en un óleo sobre lienzo de 50 por 40 centímetros de la ministra Lenia Batres Guadarrama.

La contratación fue realizada mediante adjudicación directa, con clasificación mínima, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Física de la SCJN.

Sin embargo, la artista declinó realizar la obra por “compromisos y actividades previamente programadas” , así había quedado asentado en un escrito que presentó ante la institución el 16 de octubre de 2025.

Como consecuencia, la artista Diana Carolina López no recibió ningún pago, ya que al final no realizó el retrato.

Indebidamente no se retiró el documento contractual del Portal de Transparencia Ciudadana, al permanecer disponible generó confusión.