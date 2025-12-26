Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó un viaje a Texas para participar en una conferencia sobre las Elecciones Judiciales en México.

Sin embargo, su viaje desató el debate, no por su participación en la conferencia, sino por su acompañante, pues acudió junto con su hijo, Emiliano Batres Guadarrama.

Fue Richard Albert, profesor de Constituciones Mundiales en dicho recinto universitario, quien compartió fotos de la reunión.

En dichas imágenes se puede ver a Emiliano Batres, hijo de Lenia Batres haciendo compañía a su madre durante su viaje como representante de la SCJN.

En la foto se ve a la ministra a un lado de Emiliano Batres, quien es funcionario en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático desde 2022, así como a John Ackerman, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

🇲🇽 Last week, we hosted a conference on Judicial Elections in Mexico here at @UTexasLaw, featuring a keynote lecture by @LeniaBatres, Justice of the Mexican Supreme Court @SCJN.



🎙️ The conference, co-organized with @JohnMAckerman, was an opportunity to reflect on the major… pic.twitter.com/mXcDwh0Z43 — Richard Albert (@RichardAlbert) December 17, 2025

Durante su ponencia, la ministra Batres aseguró que la democracia directa da legitimidad al Poder Judicial.