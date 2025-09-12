Luisa Alcalde, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), acusó que el senador Alejandro “Alito” Moreno tiene una isla en el estado de Campeche; los detalles.

Durante la conferencia del jueves 11 de septiembre desde Campeche, Luisa Alcalde señaló a Alito Moreno como “símbolo de la corrupción”, pues se habría enriquecido a costa del pueblo.

Alito Moreno fue gobernador de Campeche de 2015 a 2019 y durante este periodo, según Luisa Alcalde, el priista se habría hecho millonario con recursos públicos y habría adquirido una isla.

Alejandro Moreno, dirigente del PRI (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Luisa Alcalde crea polémica al señalar a Alito Moreno de tener ‘una isla’ en Campeche

Este jueves 11 de septiembre se realizó en Campeche la conferencia de prensa del consejo nacional de Morena, donde Luisa Alcalde señaló a Alito Moreno de tener ‘una isla’ en el estado.

Luisa Alcalde recordó que el PRI gobernó por mucho tiempo el estado de Campeche y Alito Moreno “se hizo multimillonario con los recursos públicos” y adquirió lujosas propiedades.

La dirigente nacional de Morena creó polémica al acusar que Alito Moreno tiene una isla en Campeche y esto lo dijo para que los asistentes a la conferencia dimensionan “los excesos” del ex gobernador.

Luisa Alcalde asegura que la gente es consciente de la ‘corrupción’ del PRIAN; “nos conviene que sigan ahí”

Durante su conferencia, Luisa Alcalde señaló el enriquecimiento de Alito Moreno con recursos públicos, que habría sido demasiado a tal punto de que el ex gobernador logró tener una isla.

Luisa Alcalde dijo que a Morena le “conviene que sigan ahí”, pues sus acciones quedarían claramente exhibidas frente a lo que han realizado los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Asimismo, la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, afirmó que la gente “ya está muy consciente” de la corrupción que hay dentro del PRIAN y por esta razón ya no confían en ellos.