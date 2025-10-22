La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con Masahiro Moro, director ejecutivo de Mazda, con el objetivo de fortalecer el Plan México.

Dicha reunión se llevó a cabo al interior de Palacio Nacional el martes 21 de octubre de 2025, según confirmó la propia Claudia Sheinbaum en X.

Es de recordar que el Plan México, en cuanto al sector automotriz y de electromovilidad, prevé:

Un incremento de 10% en la producción de vehículos para consumo nacional

Un aumento del 15 % el contenido nacional de vehículos de fabricación mexicana para 2030

Sheinbaum se reúne con Masahiro Moro de Mazda (@Claudiashein)

¿De qué habló Claudia Sheinbaum con Masahiro Moro, director ejecutivo de Mazda?

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, en la reunión estuvo presente el director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro, junto a su equipo.

Entre los temas a tratar, destacaron las inversiones que la empresa japonesa podría realizar en el país, así como las posibles implicaciones para el Plan México.

En la parte final de su mensaje, Claudia Sheinbaum precisó que, con la visita de Mazda a México, se demuestra nuevamente que “la economía nacional está fuerte”.

En Palacio Nacional recibimos al director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro y su equipo; hablamos de inversiones en nuestro país y del Plan México. La economía está fuerte. pic.twitter.com/Fv7B1jCeSj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 22, 2025

Tras esta reunión, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que en la revisión del T-MEC será México el que resulte con un “mejor acuerdo comercial”, pese a los aranceles con 90 días de prorroga al sector automotriz.