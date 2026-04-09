El llamado Plan B de la reforma electoral ya alcanzó la aprobación constitucional necesaria tras ser avalado en 17 congresos estatales en menos de 12 horas, luego de que la Cámara de Diputados lo aprobara la madrugada del 9 de abril de 2026.

Entre los estados que dieron su visto bueno se encuentran Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Colima, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, CDMX, Tlaxcala, Estado de México y Veracruz.

Con ello, el Ejecutivo federal podrá ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Plan B electoral aprobado en la Cámara de Diputados (Michelle Rojas)

Plan B electoral ya fue aprobado en los congresos de estos 17 estados

Pasadas las 14:00 horas del jueves 9 de abril, los congresos locales de los 17 estados presentados a continuación, aprobaron sin dilaciones el dictamen del Plan B electoral:

Tabasco Oaxaca Chiapas Quintana Roo Guerrero San Luis Potosí Yucatán Baja California Colima Sinaloa Puebla Sonora Baja California Sur CDMX Tlaxcala Estado de México Veracruz

Con ello, el proyecto que fue avalado en lo general y lo particular por la Cámara de Diputados unas cuantas horas antes, ya está en condiciones constitucionales de ser decretado para su entrada en vigor.

Lo anterior debido a que al tratarse de una reforma constitucional, el Plan B electoral debe ser avalado por la mayoría de los congresos estatales, es decir al menos 17 de los 32.

Es decir que el Ejecutivo federal ya podría ordenar la publicación del dictamen en materia electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que comience a surtir efectos.

Plan B electoral fue aprobado en tiempo récord en 17 congresos estatales

La madrugada del jueves 9 de abril, en punto de las 02:32 horas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el proyecto del plan B electoral.

Tras ello, el dictamen comenzó a circular en los congresos estatales para su respectivo análisis, debate, votación y aprobación como ya ocurrió en 17 recintos legislativos locales.

Aprobación del plan B electoral en San Lázaro (Cortesía )

Reportes indican que la aprobación 17 a nivel local que recibió el proyecto del plan B electoral, ocurrió cerca de las 14:30 horas, es decir que en poco más de 12 horas y marcando un tiempo récord.

Sin embargo, se espera que sea desahogado en el resto de congresos locales para que se pueda proceder con su publicación en el DOF para formalizar su entrada en vigor.