La Operación Enjambre dejó más de 1,100 años de prisión para los exfuncionarios del Estado de México, quienes han sido sentenciados por diversos delitos, entre ellos:

Homicidio

Extorsión

Secuestro

Evasión

Desaparición forzada

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, hasta el 24 abril de 2026 se ha obtenido sentencias por más de 1,100 años de prisión en contra de 20 personas detenidas en la Operación Enjambre.

María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco (Fiscalía Edomex)

Operación Enjambre deja 1,100 años de prisión y prevé nuevas detenciones

El Estado de México fue escenario en noviembre de 2024 de una serie de detenciones a través de una estrategia denominada “Operación Enjambre”.

En ese contexto, se detuvo a 20 servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto, cuyas sentencias suman una condena por 1,146 años y seis meses de prisión.

“Tras las detenciones y con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía del Estado de México, jueces del Poder Judicial del Estado de México han dictado 15 sentencias condenatorias en contra de 20 sujetos, las cuales, en conjunto suman mil 146 años y seis meses de prisión” Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Sobre estas condenas, las autoridades explicaron que la Operación Enjambre es permanente, por lo que continúa con la integración de expedientes de investigación en contra de servidores públicos.

¿Quiénes son los exfuncionarios sentenciados por la Operación Enjambre?

Los exfuncionarios que ya fueron sentenciados tras ser detenidos por la Operación Enjambre, son:

María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco: 70 años de prisión por el delito de homicidio a miembros de su administración Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero: 40 años de prisión por homicidio y 150 años por secuestro exprés Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya: 50 años de prisión por el delito de secuestro exprés Juan Cruz Solano, excomisario de Coatepec Harinas: 40 años de prisión por el delito de extorsión. Eulises González Hernández, excomisario de Seguridad Pública de Acambay: 68 años y 6 meses de prisión por desaparición forzada y 47 años y seis por extorsión Omar Leyva Montalvo, exsubdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan: 40 años de prisión por el delito de extorsión Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, expresidente honorífico del DIF de Tonatico: 50 años de prisión por secuestro exprés Edgar Jiménez Ramos, exservidor público del Ayuntamiento de Santo Tomás: Un año de prisión por el delito de evasión Erick Adrián Hernández Mejía, expolicía municipal de Nicolás Romero: 47 años y seis meses de prisión por homicidio. Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, expolicía municipal de Nicolás Romero: 62 años y seis meses de prisión por el delito de secuestro Agustín Gildardo Bringas Álvarez, expolicía municipal de Santo Tomás: sentenciado a 60 años de prisión por el delito de secuestro Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña, ambos expolicías municipales de Ecatepec: sentenciados a 47 años de prisión por homicidio

También fueron sentenciados a 46 años y 6 meses de prisión por homicidio calificado siete elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero: