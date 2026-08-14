Blanca Elizabeth Fiesco Díaz es una abogada y funcionaria pública mexicana con experiencia en materia jurídica, legislativa y administrativa. En septiembre de 2026 asumió como senadora de la República por Morena, en sustitución de Laura Itzel Castillo, quien dejó su escaño tras ser nombrada secretaria de las Mujeres.

Antes de llegar al Senado, Fiesco Díaz desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en áreas de asesoría jurídica y trabajo legislativo. Entre sus cargos destaca el de coordinadora de asesores de la Mesa Directiva del Senado, donde participó en el análisis jurídico y parlamentario de iniciativas y propuestas.

¿Quién es Blanca Elizabeth Fiesco Díaz?

Blanca Elizabeth Fiesco Díaz es una abogada mexicana con una trayectoria enfocada en derecho legislativo, análisis jurídico y administración pública.

Su experiencia profesional incluye distintos cargos de asesoría y coordinación dentro del sector público. Su incorporación al Senado se produjo después de que Laura Itzel Castillo fuera designada titular de la Secretaría de las Mujeres, por lo que Fiesco Díaz asumió la representación como su suplente.

¿Qué edad tiene Blanca Elizabeth Fiesco Díaz?

No existe una fecha de nacimiento pública y verificable de Blanca Elizabeth Fiesco Díaz, por lo que no es posible establecer con certeza su edad.

¿Blanca Elizabeth Fiesco Díaz tiene pareja?

No se encontró información pública y verificable sobre la pareja o estado civil de Blanca Elizabeth Fiesco Díaz.

¿Qué signo zodiacal es Blanca Elizabeth Fiesco Díaz?

No se puede determinar su signo zodiacal debido a que no existe una fecha de nacimiento pública y verificable.

¿Blanca Elizabeth Fiesco Díaz tiene hijos?

No se encontró información pública y verificable sobre si Blanca Elizabeth Fiesco Díaz tiene hijos.

¿Qué estudió Blanca Elizabeth Fiesco Díaz?

Blanca Elizabeth Fiesco Díaz cuenta con formación profesional en Derecho y administración pública:

Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cursada entre 1992 y 1996.

Maestría en Administración y Políticas Públicas por IEXE Universidad, cursada entre 2015 y 2016.

¿En qué ha trabajado Blanca Elizabeth Fiesco Díaz?

Blanca Elizabeth Fiesco Díaz ha desarrollado su trayectoria principalmente en asesoría jurídica, trabajo legislativo y administración pública.

Entre los cargos que ha ocupado se encuentran:

Subdirectora Legal: desempeñó funciones jurídicas en el sector público, aunque no se encuentra documentado públicamente el periodo exacto.

Asesora jurídica de CAPEMEX: comenzó esta labor en enero de 2021.

Asesora Legislativa en el Senado de la República: participó en tareas relacionadas con el análisis y desarrollo de iniciativas legislativas.

Coordinadora de Asesores de la Mesa Directiva del Senado: ocupó el cargo entre agosto de 2025 y septiembre de 2026, durante la presidencia de Laura Itzel Castillo.

Senadora de la República: asumió el escaño en septiembre de 2026 como suplente de Laura Itzel Castillo, quien fue nombrada secretaria de las Mujeres.

Su llegada a la Cámara de Senadores marca una nueva etapa en una trayectoria que se había desarrollado principalmente desde el trabajo técnico y jurídico dentro del Poder Legislativo.