¿Sabes quién es Arlenne Muñoz? Periodista y conductora en MVS que ocupa horario de Manuel López San Martín.

Después de la salida de Manuel López San Martín, la barra de noticias vespertinas de MVS Radio se renovó.

¿Quién es Arlenne Muñoz?

Arlenne Muñoz es una periodista mexicana con más de dos décadas en los medios de comunicación.

Arlenne Muñoz, periodista y conductora en MVS (@arlennemx / Instagram)

¿Cuántos años tiene Arlenne Muñoz?

En la actualidad, la periodista Arlenne Muñoz tiene 49 años de edad. Nació el 27 de diciembre de 1976.

¿Quién es el esposo de Arlenne Muñoz?

El esposo de Arlenne Muñoz es José Cervantes.

Arlenne Muñoz, periodista y conductora en MVS (@arlennemx / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Arlenne Muñoz?

Por su fecha de nacimiento, Arlenne Muñoz es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Arlenne Muñoz?

La periodista Arlenne Muñoz tiene una hija.

Arlenne Muñoz, periodista y conductora en MVS (@arlennemx / Instagram)

¿Qué estudió Arlenne Muñoz?

No se sabe qué estudió Arlenne Muñoz, aunque cuenta con una amplia experiencia en medios de comunicación.

¿En qué ha trabajado Arlenne Muñoz?

La periodista Arlenne Muñoz es Directora General de Grupo Mundo Ejecutivo.

Arlenne Muñoz se especializa en temas de negocios y finanzas personales. Conduce el programa Mujeres de éxito y Mujer ejecutiva.

En 2018, Arlenne Muñoz recibió la Medalla a la Excelencia que otorga el Salón de la Fama México.

Arlenne Muñoz, periodista y conductora en MVS (@arlennemx / Instagram)

Arlenne Muñoz ocupa horario de Manuel López San Martín en Noticias MVS

Después de la salida de Manuel López San Martín de Noticias MVS, Arlenne Muñoz ocupará su horario.

La periodista debutó hoy 5 de enero con un nuevo espacio llamado MVS Negocios.

Se trata de una transmisión informativa centrada en:

Ámbito empresarial

Economía digital

Finanzas

PyMEs

Ecosistema emprendedor

El programa de Arlenne Muñoz se emitirá de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche.