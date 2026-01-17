Gerardo Esquivel Hernández es uno de los economistas mexicanos más influyentes de su generación, con amplia trayectoria académica, de investigación y de servicio público. Aquí te contamos todo sobre su vida y trayectoria.

¿Quién es Gerardo Esquivel Hernández?

Gerardo Esquivel Hernández es un economista, académico y funcionario mexicano con una destacada trayectoria en el ámbito académico, público y financiero. Es reconocido por su contribución al pensamiento económico en México y por haber ocupado uno de los cargos más relevantes en política monetaria en el país: subgobernador del Banco de México (Banxico).

¿Qué edad tiene Gerardo Esquivel Hernández?

Gerardo Esquivel nació el 24 de diciembre de 1965 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 59 años.

¿Gerardo Esquivel Hernández tiene esposa?

Esquivel Hernández está casado con Graciela Márquez Colín, también economista y funcionaria pública, quien fue titular de la Secretaría de Economía de México y actualmente es miembro de la Junta de Gobierno del INEGI.

¿Qué signo zodiacal es Gerardo Esquivel Hernández?

Al haber nacido el 24 de diciembre, Gerardo Esquivel es Capricornio, signo que es conocido por su ambición, responsabilidad y su disciplina.

¿Gerardo Esquivel Hernández tiene hijos?

No hay información pública verificable sobre si Gerardo Esquivel Hernández tiene hijos; los detalles de su vida familiar más allá de su matrimonio se mantienen privados.

¿Qué estudió Gerardo Esquivel Hernández?

Gerardo Esquivel tiene una formación académica sólida en economía:

Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Maestría en Economía por El Colegio de México

Doctorado en Economía por la Universidad de Harvard

¿En qué ha trabajado Gerardo Esquivel Hernández?

A lo largo de su carrera, Gerardo Esquivel se ha desempeñado en varios cargos como:

Profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México desde 1998

Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM

Investigador visitante en la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago

Investigador en el Harvard Institute for International Development

Investigador visitante en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco de México

Consultor para organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CEPAL, la OCDE, el PNUD y el PNUMA

Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República

2019-2022: Subgobernador del Banco de México

Candidato para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo

Esquivel ha escrito numerosos trabajos sobre desigualdad, pobreza y desarrollo económico. Además, ha recibido premios por su labor académica, entre ellos Premio de Investigación en Ciencias Sociales, Premio de Economía “Ramón Beteta Quintana”, Premio Nacional de Finanzas Públicas y el Premio Nacional de Periodismo por un artículo sobre medición de la pobreza.