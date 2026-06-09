Un saldo de 3 muertos y varios intoxicados fue el que se registró durante una fiesta de XV años en Guanajuato, hecho que fue causado por un tequila adulterado.

De acuerdo con la información de las autoridades, el consumo de la bebida alcohólica provocó que al menos 16 personas fueron hospitalizadas debido a síntomas de intoxicación.

Por los hechos, la la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se dio inicio a una investigación con el objetivo de determinar cuál fue la causa de muerte de las personas.

Tequila adulterado en fiesta de XV años en Guanajuato dejó 3 muertos

El sábado 6 de junio de 2026 se registró un tragedia en Salamanca, Guanajuato, debido a que 3 personas murieron luego de consumir un tequila adulterado durante una fiesta de XV años.

Las autoridades locales informaron que además de las víctimas mortales, al menos 16 asistentes resultaron intoxicados y fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica inmediata.

De acuerdo con reportes oficiales, el tequila adulterado fue distribuido entre los invitados, lo que provocó síntomas graves de intoxicación que derivaron en la muerte de 3 personas en pocas horas.

Vestidos de XV años (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

La Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó que se activaron protocolos de emergencia, se realizaron operativos para asegurar las botellas y se inició una investigación sobre el origen del producto adulterado.

Sobre las víctimas mortales, resaltó que un par de parientes de 39 y 28 años de edad, murieron mientras eran trasladados a recibir atención médica. Durante el domingo 7 falleció la tercera víctima ya internada.

Autoridades investigan muertes en fiesta de XV años por tequila adulterado

La FGE de Guanajuato dio a conocer que abrió carpeta de investigación tras la tragedia de los XV años, por la cual desplegó peritos y agentes ministeriales para recabar pruebas en Salamanca.

Autoridades confirmaron que se aseguraron botellas de tequila adulterado, se realizaron entrevistas a testigos y se ordenaron peritajes toxicológicos para determinar la composición del producto consumido.

De la misma forma, la FGE informó que mantiene bajo seguimiento a los hospitalizados, mientras se integran resultados periciales y se analizan posibles responsabilidades penales relacionadas con la distribución del alcohol.