Ricardo Zúñiga, fotógrafo y creador de contenido, fue asesinado en Puebla luego de ser objeto de un ataque armado directo en el municipio de Tehuitzingo.

De acuerdo con la información emitida por medios locales, la agresión a balazos en contra de Ricardo Zúñiga fue ejecutada durante la noche del sábado 29 de agosto de 2026.

Cabe destacar que meses atrás de ser asesinado, el fotógrafo y creador de contenido denunció haber recibido amenazas en las que se le exigía que dejara de criticar al gobierno municipal.

Matan a Ricardo Zúñiga durante un ataque directo en Tehuitzingo, Puebla

La noche del sábado 29 de agosto, un par de sujetos armados que circulaban a bordo de una motocicleta, atacaron al creador de contenido Ricardo Zúñiga, en el municipio de Tehuitzingo, Puebla.

Testigos de los hechos refieren que los individuos llegaron hasta el establecimiento de nombre “Zuma”, que se ubica sobre la calle Centenario y era propiedad del fotógrafo.

Tras ello, los agresores entraron al establecimiento dedicado a la venta de productos de limpieza y abrieron fuego de forma directa en contra de Ricardo Zúñiga a corta distancia.

Asimismo, el parte médico establece que uno de los impactos alcanzó al creador de contenido en el costado izquierdo de la región posterior del tórax, causándole una lesión de gravedad.

Al escuchar las detonaciones, vecinos de la zona se pescaron del ataque y trasladaron por sus propios medios a la víctima hasta el Hospital de Tehuitzingo, donde minutos después fue declarado muerto.

En tanto, luego de disparar en varias ocasiones contra Ricardo Zúñiga, los responsables de la agresión escaparon del sitio sin que hasta el momento hayan sido identificados o ubicados.

Ricardo Zúñiga, creador de contenido (Especial)

Ricardo Zúñiga había denunciado amenazas

Meses antes de ser víctima de un ataque armado que terminó con su vida, Ricardo Zúñiga había denunciado por medio de redes sociales que había recibido amenazas.

El 9 de mayo, el creador de contenido difundió una publicación en Facebook en el que señaló que había recibido un mensaje en el que se le exigía que dejara de criticar al gobierno municipal.

Asimismo, el fotógrafo explicó que recibió una llamada en la que le advirtieron que ya no se inmiscuyera en asuntos de política y que detuviera sus críticas.

Además, explicó que fue amenazado luego de tomar varias fotos relacionas con obras públicas y por las que dijo, se le advirtió con sufrir “consecuencias” si continuaba con sus publicaciones.