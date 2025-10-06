Anahí Torres, periodista de San Luis Potosí denuncia atentado en su contra durante la mañanera de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

Desde Palacio Nacional en la conferencia mañanera del pueblo del lunes 6 de octubre, al tomar la palabra, la periodista potosina denunció que fue interceptada por hombres armados cuando salía de su oficina.

Con la voz quebrada la periodista denunció el atentado en su contra donde recibió amenazas de manera directa.

Nota en desarrollo, en breve más información...