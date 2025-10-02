El empresario, Francisco Javier Ruiz Rodríguez, realizó una conferencia de prensa en donde aseguró que ha iniciado acciones legales en contra de los comunicadores Omar Niño, Carlos Domínguez y Anahí Torres, a quienes acusa de difamación y extorsión tras difundir información falsa el pasado 31 de julio en San Luis Potosí.

Francisco Javier denuncia difusión de noticias falsas

Junto a su abogado, Julio García Meléndez, el empresario señaló que los involucrados divulgaron acusaciones sobre un supuesto arsenal y centro de espionaje en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Club de Golf La Loma, situación que aseguró son “calumnias sin sustento”.

Asimismo, el abogado recordó que el medio Latins habría presentado presuntos esquemas de chantaje por los mismos comunicadores, quienes habrían pedido hasta 150 mil pesos a cambio de incluir preguntas en la “mañanera del pueblo”, práctica que se utilizó para dañar la imagen del empresario.

El empresario fue acusado de tener un centro de espionaje en su domicilio (Cortesía)

Ruiz Rodríguez detalló que el pasado 20 de agosto interpuso tres demandas civiles con el objetivo de que se repare el daño moral, el honor y la imagen ocasionada por la difamación. Asegurando que la libertad de expresión no debe usarse para extorsionar o dañar a terceros.

Finalmente, Francisco Javier Ruiz hizo un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos para que denuncien a quienes les hagan prácticas similares.