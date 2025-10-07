El Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, reafirma su compromiso con la libertad de expresión de las y los potosinos, garantizando este derecho a través del Mecanismo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Activistas.

San Luis Potosí asegura protección a activistas

Esta respuesta se da en relación con una supuesta amenaza mencionada por una periodista durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobierno detalló que ningún funcionario de la administración ha realizado dicha amenaza contra Anahí Torres, y que, por el contrario, se asegura el derecho de toda persona a expresarse, incluso cuando no se comparta su opinión.

El Mecanismo Estatal de Protección busca brindar confianza y respaldo a quienes defienden los derechos humanos, promoviendo la transparencia, responsabilidad y el respeto a los derechos fundamentales en San Luis Potosí.

Finalmente, el gobierno aseguró que mantiene su compromiso con el ejercicio periodístico y con la libre expresión de ideas en las cuatro regiones del estado, reafirmando su compromiso con la protección de activistas y defensores de derechos humanos es prioridad para garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos.