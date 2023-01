Karla de la Cuesta es otra de las víctimas de Sergio Andrade y así fue como conoció a Gloria Trevi.

Katia, Karla y Karola de la Cuesta fueron integrantes del Clan Trevi-Andrade y tuvieron hijos de Sergio Andrade, quien abusó física y sexualmente de ellas.

Durante años, Karla de la Cuesta ha mencionado que Gloria Trevi es igual de culpable que Sergio Andrade, pues fue la cantante fue quien pidió permiso a sus padres para que formara parte de este clan.

“Soy sobreviviente”: Gloria Trevi no se quedará callada siendo acusada de crímenes que no cometió

Ana María Alvarado es defendida tras pleito con esposo de Gloria Trevi y le exigen que no ataque

Las hermanas de la Cuesta tenían la ilusión de ser cantantes y tener fama, pero el sueño se volvió pesadilla.

Las hermanas de la Cuesta son originarias de Puebla, Karla de la Cuesta narra que conoció a Gloria Trevi por una convivencia de fans.

Karla de la Cuesta mencionó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que el día que conoció a Gloria Trevi le propusieron formar parte de sus coristas.

“Lo que nos ofrecían a todas era entrar a una academia que realmente no existía”

Karla y Katia de la Cuesta accedieron a realizar el casting, pues también les prometieron que conocerían a Gloria Trevi.

En esa época Karla de la Cuesta tenía 13 años y su hermana Katia 14 años; ambas fueron parte del grupo de jóvenes de las que abusó Sergio Andrade.

¿Bad Bunny no soportó? Vuelve privada su cuenta

¿A qué cantante mató El Ratón, Ovidio Guzmán López, por no cantar en su boda?

“Esta persona (Sergio Andrade) me hizo saber que si yo me escapaba, no iba a volver a mis hermanas”

Karla de la Cuesta