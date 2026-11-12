Petróleos Mexicanos (Pemex) proyecta refinar hasta 90% de la demanda nacional de combustibles que recibe para 2030, con lo que reduciría significativamente su dependencia de las importaciones.

En entrevista con López-Dóriga, Juan Carlos Carpio, director de Pemex, explicó que la petrolera importa el cerca del 30% de combustibles para cubrir la demanda nacional, pero se reduciría para 2030.

Pemex proyecta aumentar refinación para cubrir el 90% de la demanda nacional de combustibles para 2030

Juan Carlos Carpio, director de Pemex, reportó que actualmente se produce el 70% de la demanda nacional de combustibles mediante la refinación interna. El restante se obtiene a través de compras en el extranjero.

Juan Carlos Carpio, director de Pemex (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Ante este panorama, Pemex proyecta que, para 2030, se logre abastecer el 90% de la demanda nacional de combustibles, a fin de seguir fortaleciendo la soberanía energética de México.

Estimamos que hacia finales de esta administración, hacia el 2030, estemos refinando entre el 85% y el 90% de lo que necesita. Juan Carlos Carpio

El director de Pemex destacó que este objetivo tiene relevancia económica y estratégica, pues permitiría disminuir la exposición de México a las variaciones de los precios internacionales de los combustibles.

Para alcanzar la meta, Pemex apuesta por incrementar la capacidad de refinación con instalaciones como la refinería en Dos Bocas, así como las reconfiguraciones realizadas en otras plantas, entre ellas, Tula.

Carpio también destacó los resultados de Deer Park, la refinería propiedad de Pemex en Texas, Estados Unidos, que procesa aproximadamente 310 mil barriles diarios y produce alrededor de 280 mil barriles de combustibles.

De acuerdo con las proyecciones del funcionario, el aumento de la refinación nacional permitirá que Pemex dependa menos de los proveedores extranjeros y tenga mayor capacidad para atender la demanda de combustibles en México.