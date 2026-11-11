Funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) recibieron este martes a integrantes de Greenpeace México para dialogar sobre sus demandas ambientales, luego de una manifestación frente a la sede corporativa.

El encuentro ocurrió después de que activistas desplegaran una manta en la Torre de Pemex para exigir que la empresa asuma responsabilidades por la contaminación asociada con derrames de hidrocarburos.

Durante la reunión, la organización entregó un informe sobre afectaciones en agua, suelo y sedimentos, además de plantear medidas de reparación, transparencia y atención a comunidades locales.

Pemex recibe a Greenpeace por temas ambientales (Cap)

¿Qué exigió Greenpeace México a Pemex durante la reunión?

La protesta se realizó en la avenida Marina Nacional, donde los manifestantes colocaron una manta amarilla con el mensaje “Pemex contamina, el planeta lo paga”.

Entre sus principales solicitudes, Greenpeace pidió remediar zonas afectadas por siniestros, incluido el impacto que atribuye al incendio del pozo Krem-1, en Las Choapas, Veracruz.

La organización también solicitó mesas técnicas de trabajo y mayor transparencia sobre los derrames, así como información pública que permita conocer la magnitud de los daños ambientales.

Greenpeace (Internet)

Otra petición fue declarar zonas de emergencia ambiental para destinar recursos a la recuperación de ecosistemas marinos del Golfo de México, según las demandas presentadas.

Greenpeace planteó además indemnizaciones y seguimiento médico para comunidades expuestas a contaminantes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas, de acuerdo con la información compartida.

Por su parte, representantes de Pemex expusieron acciones institucionales ante las contingencias registradas durante el año y señalaron trabajos de limpieza y mitigación ambiental en territorios afectados.

La empresa afirmó que prioriza la seguridad y salud de trabajadores y habitantes locales; ambas partes manifestaron disposición para mantener un canal de diálogo y revisar avances.