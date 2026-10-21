México recupera 13 mil 664 mdp en impuestos por huachicol fiscal

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recuperó hasta 13 mil 664 mdp del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) por huachicol fiscal.

“Por una revisión más rigurosa de los cargamentos se logró la rectificación de los volúmenes manifestados en los pedimentos de importación, recuperando 1,952 millones de litros de combustibles que pretendían ser internados de manera ilegal a nuestro país, lo que equivale en términos del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a 13,664 millones de pesos en 14 aduanas del país” Juan Vidal Aramo, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía

Durante la conferencia mañanera del pueblo del 21 de octubre, se realizó un informe de Juan Vidal Aramo, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía en el que dio a conocer la recuperación económica del huachicol fiscal.

Que se ha generado a través de una estrategia de coordinación interinstitucional entre Aduanas, el SAT, Pemex y las fuerzas de seguridad federales se logró esta recuperación tras un operativo en 14 aduanas donde se detectaron irregularidades en gasolinas o huachicol fiscal.

Aumento de ventas en Pemex tras combate al huachicol fiscal

Además, la Agencia Nacional de Aduanas reportó un incremento del 10.54% en el volumen de combustibles declarados en importaciones, pasando de 23,933 a 26,455 millones de litros.

Paralelamente, se aplicaron 500 multas por información inexacta o tardía y se iniciaron procesos legales contra ocho agentes aduanales.

Esta fiscalización acotó el mercado negro e impulsó un aumento del 17.9% en las ventas de Pemex, generando un valor económico de 160,058 millones de pesos entre enero y septiembre de este año.

Golpes al contrabando del huachicol fiscal: multas, cancelaciones y detenidos

Por su parte, la Comisión Nacional de Energía (CNE) reforzó la regulación en carreteras al rastrear mediante GPS y códigos QR a más de 61 mil unidades de transporte de combustible.

Asimismo, ha cancelado 264 permisos de comercialización y mantiene en proceso de revocación a otros 307.

En el ámbito fiscal, el SAT canceló a 2,224 empresas por vender sin permiso, aplicó 6,483 multas a gasolineras por fallas en sus controles volumétricos y dio de baja a 180 firmas del padrón de importadores.

Las acciones legales y operativas no se detienen en la vía administrativa: ante la FGR se promovieron miles de denuncias —incluyendo más de 10 mil de Pemex por robo de combustible y 152 del SAT por contrabando—.

México recupera 13 mil 664 mdp en impuestos por huachicol fiscal (Especial)

Finalmente, operativos desplegados por la SSPC, la Guardia Nacional y la FGR han dejado un saldo de 2,539 personas detenidas, 5,572 vehículos decomisados y 173.7 millones de litros de hidrocarburo incautados en el país.