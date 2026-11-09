La deuda financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) se redujo a 77 mil 600 millones de dólares, cifra que representa su nivel más bajo desde 2014, así lo informó Juan Carlos Carpio Fragoso.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el director general de Pemex señaló que la reducción es superior a los 20 mil millones de dólares en menos de dos años.

Pemex reporta una reducción histórica de su deuda, el menor nivel desde 2014

Juan Carlos Carpio Fragoso, director de Pemex, reportó que, gracias a la estrategia de fortalecimiento financiero implementada por la petrolera y el gobierno federal, la deuda bajó 77 mil 600 millones de dólares.

Deuda de Pemex cae a 77 mil 600 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2014 (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Destacó que, entre 2025 y septiembre de 2026, Pemex realizó pagos a proveedores y contratistas por más de 952 mil millones de pesos. Asimismo, adelantó que en 2027 necesitarán 64% menos de presupuesto federal.

Durante su presentación ante legisladores, el director de Pemex también expuso resultados en materia de producción de hidrocarburos, refinación y comercialización de combustibles.

Entre los indicadores apuntó que la producción de petróleo alcanzó 1.65 millones de barriles diarios, mientras que la extracción total de hidrocarburos registró un crecimiento de 3.4%.

En cuanto a refinación, el Sistema Nacional de Refinación procesó un promedio de 1 millón 107 mil barriles diarios de crudo, lo que representa un incremento de 19.6% respecto al primer año de gobierno.

Como parte de sus planes a futuro, Carpio Fragoso informó que se contempla inversiones superiores a 1.8 billones de pesos hacia 2030, destinadas a fortalecer las actividades de exploración, extracción y transformación industrial.