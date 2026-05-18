Petróleos Mexicanos (Pemex)negó que exista una instrucción oficial para acelerar procesos de jubilación, luego de versiones difundidas recientemente en redes sociales y espacios digitales nacionales.

La empresa encabezada por Juan Carlos Carpio Fragoso aclaró que no ha emitido entrevistas ni comunicados relacionados con cambios extraordinarios en materia laboral o administrativa interna.

A través de un comunicado oficial, Pemex señaló que los procedimientos de jubilación continúan desarrollándose conforme al Contrato Colectivo de Trabajo y normativas institucionales vigentes actualmente.

Pemex asegura continuidad en procesos laborales y administrativos

La petrolera mexicana afirmó que cualquier decisión relacionada con personal será comunicada oportunamente mediante canales institucionales autorizados, evitando especulaciones difundidas fuera de información oficial verificada recientemente.

Las versiones desmentidas comenzaron a circular días después de que Juan Carlos Carpio Fragoso asumiera formalmente la dirección general de la empresa productiva del Estado mexicano.

Gasolinera de Pemex. (Moisés Pablo/Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Carpio Fragoso tomó posesión del cargo el pasado 14 de mayo de 2026, sustituyendo a Víctor Rodríguez Padilla, quien dirigió la empresa desde octubre de 2024.

Antes de asumir la dirección general, el nuevo titular de Pemex se desempeñó al frente del área financiera de la compañía petrolera nacional durante los últimos meses.

La empresa reiteró que los procesos de retiro continúan regulados mediante lineamientos internos establecidos en acuerdos laborales vigentes con trabajadores sindicalizados y personal administrativo operativo actualmente.

Además, destacó que cualquier modificación relacionada con jubilaciones deberá respetar mecanismos institucionales contemplados en contratos colectivos y disposiciones oficiales aplicables dentro de la organización petrolera mexicana.

Con este posicionamiento, Pemex busca frenar rumores relacionados con posibles cambios laborales tras la reciente transición directiva ocurrida dentro de la empresa estatal energética.