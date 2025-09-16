Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió bonos de 5 mil millones de euros para aliviar la deuda de la empresa, según se informó este lunes 15 de septiembre de 2025.

Un reporte de International Financing Review (IFR) dijo que esta emisión consiste en bonos a cuatro años de hasta 2 mil 250 millones de euros:

Bonos a ocho años por mil 500 millones de euros

Bonos a 12 años por mil 250 millones de euros

La operación multitramos de México está destinada a fondear parcialmente la recompra de 9 mil 900 millones de dólares en deuda de Pemex, de acuerdo con IFR.

También IFR detalló que el dinero destinado se utilizará para los fines generales del gobierno mexicano, así como para “hacer una contribución de capital” a Pemex.

“A su vez, será utilizado por la petrolera mexicana para pagar, canjear y recomprar parcialmente algunos de sus valores en circulación”, informó la misma dependencia.

Esta emisión bonos por 5 mil millones de euros ocurre en un contexto marcado por un claro respaldo financiero público a Pemex, el cual se ha intensificado en los últimos meses.

De acuerdo con datos oficiales, la deuda de Pemex supera 100 mil 500 millones de dólares. En tanto, solo en 2026 enfrenta vencimientos por alrededor de 12 mil 500 millones de dólares.

Última vez que se realizaron emisiones de bonos fue el 27 de enero 2025

En torno a la emisión de bonos, la directora de análisis de Banco Base, Gabriela Siller, comentó que, aunque no se conoce la tasa cupón.

Siller recordó que la última vez que el gobierno mexicano hizo una emisión de bonos en euros fue el 27 de enero de este año, por un total de 2 mil 400 millones .

Las emisiones en ese mes se distribuyeron:

Mil 400 millones de euros a 8 años con tasa cupón de 4.62 por ciento.

Mil millones de euros a 12 años con tasa cupón de 5.15 por ciento.