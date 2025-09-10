La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhibió la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) que dejaron los gobiernos de Enrique Peña Nieto (EPN) y Felipe Calderón (FeCal); “tenemos que seguir rescatando a Pemex de la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña Nieto”, expresó.

En su conferencia mañanera de hoy 10 de septiembre, Claudia Sheinbaum explicó que como parte del Paquete Económico 2026 se continuará con el rescate a Pemex, debido a la “terrible deuda” que adquirieron Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

En caso contrario, Pemex tendría que pagar en 2026 250 mil millones de pesos, solo en vencimientos de pagos de intereses.

En este sentido, la mandataria comparó la deuda con el costo de 75 mil millones de pesos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); “o sea, esa deuda irresponsable y corrupta que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex, nos toca pagarla a nosotros”.

“¿Podemos no pagar? No, no se puede no pagar. Son deudas a los bancos, a fondos, etcétera..." Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum: “Así la vamos a llamar, la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña Nieto en Pemex”

Hoy 10 de septiembre, Claudia Sheinbaum hizo mofa de los balances económicos que presentaban Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón; “los 2 decían: Ay, las finanzas del Gobierno están muy bien. El déficit está bajando, hay consolidación”, ironizó en Palacio Nacional.

“Sí nada más que en Pemex se endeudaban, y si endeudaban, y se endeudaban...”. Claudia Sheinbaum

Dado lo anterior, la presidenta trajo a cuenta una gráfica con datos oficiales en la que se exhibió que el gobierno de FeCal pasó de una deuda de 46 mil 100 millones de dólares a 60 mil 500 millones de dólares.

“Pero en la época de Emilio Lozoya (ex director de Pemex) y de Enrique Peña Nieto se aumentó de 60 a 105 (mil millones dórales); 40 mil millones de dólares”, precisó Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la mandataria explicó que esto no se tradujo en una mayor producción al interior de Pemex, ya que de 2012 a 2018 se pasó de producir 718 mil barriles diarios de gasolina y diesel a 324 mil barriles.

“O sea, endeudaron a Pemex y se produjo menos petróleo y menos gasolina y menos diesel”. Claudia Sheinnbaum

En cuanto a la producción de petroquímicos, la presidenta exhibió otra gráfica en la que mostró que de 2012 a 2018 se pasó de 10.694 miles de toneladas a 5.986 miles de toneladas; “o sea, la mitad”, puntualizó.

Claudia Sheinbaum: “En el 2027 ya sale solito Pemex” respecto a la “maldita deuda corrupta” de Calderón y Peña Nieto

También en relación a la “maldita deuda corrupta” de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Claudia Sheinbaum precisó que el apoyo del Gobierno de México finalizará en 2026; “en el 2027 ya sale solito Pemex”, expresó.

Tomando en cuenta lo expuesto en su conferencia mañanera, la presidenta señaló el Paquete Económico 2026 como responsable y humanista; “que garantiza los derechos sociales y los programas de Bienestar, así como la inversión”.