Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que concluyó el cierre del Pozo Krem-1 y reforzó los trabajos de restauración en Las Choapas.

Pemex indicó que este avance representa la culminación de la fase más crítica en el Pozo Krem-1 en Veracruz, abriendo paso a una estrategia integral que prioriza el saneamiento de los ecosistemas locales y la reparación de daños estructurales.

Pemex refuerza tareas de restauración y mapeo de daños tras incidente en Pozo Krem-1 en Las Choapas

A través de un comunicado, Pemex dio a conocer que finalizó el cierre que implementó en la zona del Pozo Krem-1, reforzando las tareas para reparar daños estructurales en los terrenos circundantes de Las Choapas.

El nuevo protocolo de actuación se basa en un diálogo constante con los pobladores, operando bajo la supervisión de las autoridades competentes para asegurar que la compensación de afectaciones sea efectiva y transparente.

Además de las labores de rescate ambiental, Pemex ha intensificado su presencia en el territorio mediante programas de asistencia social que buscan mitigar los inconvenientes causados durante la contingencia operativa en esta región de Veracruz.

Puntualmente, Pemex ha priorizado el envío de Unidades Médicas Móviles que brindan servicios de odontología y salud general a más de 45 comunidades rurales de forma permanente.

Pemex refuerza tareas de restauración y mapeo de daños tras incidente en Pozo Krem-1 en Las Choapas ( Pemex )

Adicionalmente, se encuentra en marcha la construcción de la Casa de Salud en el ejido Benito Juárez, así como el equipamiento de los centros médicos en los ejidos El Remolino y Linda Vista.

Pemex indicó que ha canalizado mil toneladas de cemento para optimizar las vías rurales, junto con la donación de una unidad Vactor, una pipa con capacidad de 10 mil litros y combustible para la operación municipal.

Finalmente, el Programa de Atención de Afectaciones de Pemex mantiene brigadas en campo realizando un mapeo detallado de daños para integrar expedientes técnicos que permitan una respuesta ordenada y justa para cada habitante afectado.