Pati Chapoy, reconocida periodista de TvAzteca ya entró en modo elecciones 2024 y sin deliberación alguna exigió a los ciudadanos de clase media no salir de vacaciones ni hacer planes el 2 de junio .

Ello porque, de acuerdo con la comunicadora, es de suma importancia que este sector de la población se concentre en el ejercicio democrático que ha de definir al próximo presidente de México.

“Hay que hacer hincapié en que no salgan de vacaciones” declaró Pati Chapoy haciendo referencia a la contienda entre los precandidatos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Samuel García.

La cual, según la periodista, será determinante para el futuro del país al punto de calificar a las elecciones 2024 como “el día de salvar a México” .

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Pati Chapoy lanzó una advertencia como llamado de atención a la ciudadanía de clase media con motivo de las elecciones 2024.

En su mensaje, la periodista les exigió no salir de vacaciones el domingo 2 de junio, ni tampoco hacer planes para festejar algún acontecimiento relevante, pese a contar con los medios para hacerlo.

Pues, Pati Chapoy defiende que tal día debe estar únicamente destinado a cumplir con las garantías democráticas para elegir a los próximos funcionarios del país y “salvar a México”.

Asimismo, al tomar en cuenta que el domingo 2 de junio forma parte de un puente de descanso estudiantil, considera que las elecciones 2024 peligran por posibles inasistencias.

De tal forma que, en su preocupación por la clase media y sus alternativas de entretenimiento, les hizo esta recomendación de no salir de vacaciones ni hacer festejos en tal fecha.

“Si saben que para el 2024, hay puente del 31 de mayo al 2 de junio, es estrategia para que los de clase media se vayan de vacaciones, y no pasen a votar. Hay que hacer hincapié que el 2 de junio no salgan de vacaciones, no haya bodas, 15 años, bautizos, 3 años, etc. Es el día de salvar a México”.

Pati Chapoy