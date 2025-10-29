Ismael Cabeza de Vaca, diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), denunció al gobernador Américo Villareal por el desvío de recursos para becas en el estado de Tamaulipas.

La querella fue anunciada por el propio Ismael Cabeza de Vaca a través de su perfil de X, acusando al gobierno de Américo Villarreal de desviar becas durante el 2024 en Tamaulipas, destinadas a:

Docentes con hijos con discapacidad

Estudiantes

Maestras jefas de familia

Según una publicación de Animal Político, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desviaron 4.6 millones de pesos del presupuesto.

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas (CUARTOSCURO / Galo Cañas Rodríguez)

Becas para personas con discapacidad fueron desviadas por Américo Villareal: Ismael Cabeza de Vaca

Ismael Cabeza de Vaca dijo en sus redes sociales que el gobierno de Américo Villarreal fue responsable del presunto desvío de recursos públicos destinados a las becas para docentes con hijos con discapacidad.

Según señaló Ismael Cabeza de Vaca, el presupuesto destinado a becas habría sido desviado en el gobierno de Américo Villarreal para pagar al personal de su programa electoral de avanzada.

“Mientras miles de familias esperan ayuda, el gobierno usa el dinero del pueblo para mantener su estructura política. Eso no es apoyo social, es corrupción con rostro electoral” Ismael Cabeza de Vaca

Según la publicación de Animal Político, el desvío de becas ocurrió cuando se entregaron los apoyos a docentes que no cumplían los requisitos para recibir becas; entre ellos, 20 integrantes de la cúpula de la sección 30 del SNTE.

Durante el 2024, el SET entregó hasta 142 mil pesos a supuestos beneficiarios, pese a que el programa sólo prevé una beca anual de 2 mil pesos para personas con discapacidad y mil 500 pesos para madres trabajadoras docentes.