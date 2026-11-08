La película mexicana “Hermanastras”, disponible en Netflix, desató una polémica entre integrantes del gremio de doblaje por la participación de la influencer Lesslie Polinesia.

La controversia surgió después de que la cuenta de Instagram acoso.doblaje señalara una presunta irregularidad en los promocionales de doblaje de Netflix con Lesslie Polinesia.

De acuerdo con las publicaciones, la voz que se escucha en el material promocional no sería la de Lesslie Polinesia, sino la de Diana Galván Santos, actriz de doblaje con una amplia trayectoria profesional.

¿Usaron otra voz en los promocionales de “Hermanastras” de Netflix?

La cuenta especializada cuestionó que Netflix utilice la voz de una actriz profesional para promocionar una película cuyo personaje es interpretado por la influencer Lesslie Polinesia, situación que calificó como una posible suplantación.

El reclamo también apunta a la contratación de los llamados Star Talents, celebridades e influencers —como Lesslie Polinesia— que reciben oportunidades en proyectos de doblaje frente a actores que cuentan con formación y años de experiencia en la industria.

Además, denunciaron que utilizar la voz de una profesional en los avances podría generar una percepción distinta entre los espectadores, quienes descubrirían el cambio al reproducir la película completa.

Acusan a Netflix de suplantación de voz en promocionales de "Hermanastra" (@acoso.doblaje / Instagram)

¿Qué le exigen a Netflix por el doblaje de Lesslie Polinesia?

Entre sus exigencias, acoso.doblaje pidió que, si Lesslie Polinesia realizó el doblaje de su personaje, sea su propia voz la que aparezca también en los promocionales de “Hermanastras”.

La publicación terminó con un reclamo directo a Netflix Latinoamérica, al que pidió hacerse responsable de esta situación y lanzó una contundente crítica: “Debería darles vergüenza”.