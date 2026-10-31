Senadores de Morena plantearon impulsar una reforma al artículo 41 de la Constitución para establecer nuevos candados y combatir la corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras los señalamientos de presuntas irregularidades y desvío de recursos públicos en la gestión de Taddei, la bancada de Morena consideró necesario revisar las normas para evitar que esto se repita.

Morena impulsa reforma constitucional para combatir corrupción en el INE y limitar facultades

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE el pasado lunes 26 de octubre de 2026, luego de que su gestión fuera señalada de irregularidades y posibles conflictos de interés con contratistas del organismo.

Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Mario Jasso)

Ante el caso Taddei, senadores de Morena consideran necesario revisar el marco constitucional y legal del INE para evitar que se repitan estas prácticas que, según sus declaraciones, han afectado su funcionamiento.

De acuerdo con la información, la bancada de Morena en el Senado promoverá una reforma constitucional al artículo 41 para blindar al INE y evitar que se vea involucrado en casos de corrupción.

Manuel Huerta, senador de Morena, sostuvo que debe haber restricciones para impedir que los consejeros electorales se incorporen a partidos o creen nuevas fuerzas políticas una vez concluido su encargo en el INE.

Asimismo, el legislador morenista consideró que debe existir un mecanismo legal que evite posibles conflictos de interés, puntualizando que los problemas podrían venir desde antes de la gestión de Taddei.

El senador de Morena adelantó que, una vez concluidas las investigaciones correspondientes, será necesario realizar una revisión profunda de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.