Ariadna Montiel responde a Maru Campos: “Hay que tener la cara muy dura”

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, respondió a las declaraciones de Maru Campos en las que señala que el gobierno federal pretende acusarla, mientras que no investiga a Marina del Pilar.

A través de redes sociales, Ariadna Montiel dijo que “hay que tener la cara muy dura” para hablar de patria cuando ella permitió que agentes de Estados Unidos realizaran un operativo en Chihuahua.

Adriana Montiel critica a Maru Campos tras mensaje sobre la patria y Marina del Pilar

Maru Campos publicó un video en sus redes para pronunciarse sobre el reciente caso de Marina del Pilar. Audios revelarían que buscaba pactar un pacto con miembros del FBI por su visa.

La gobernadora Maru Campos hizo un llamado al gobierno a actuar conforme a la ley en el caso de Marina del Pilar y romper el pacto con los funcionarios dispuestos a traicionar a la patria por su beneficio.

Ante esto, Ariadna Montiel afirmó que Maru Campos carece de autoridad moral para hablar de la traición a la patria o sobre intervención extranjera, pues habría permitido la violación a la soberanía.

“No pretendas dar lecciones de soberanía cuando operaste para vulnerarla. Eres una cínica, una traidora a la patria y eso a nadie se le olvida”. Ariadna Montiel

Asimismo, Ariadna Montiel reprochó a la gobernadora por, según dijo, ausentarse del gobierno con fines personales y no atender a los municipios de Chihuahua con mayores necesidades.

El intercambio de declaraciones elevó el tono del enfrentamiento político entre Morena y el gobierno de Chihuahua, en medio del debate sobre la soberanía y el caso de Marina del Pilar.