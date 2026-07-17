Claudia Sheinbaum reaccionó a la difusión de nuevos audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en los que presuntamente se plantean reuniones con agentes del FBI en Panamá y Tijuana relacionadas con la cancelación de su visa estadounidense.

“No me he comunicado con ella, no nos hemos comunicado y ella tiene que dar una explicación de este tema” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde Tulum, Quintana Roo, Claudia Sheinbaum afirmó que no ha hablado con la Marina del Pilar Ávila y que corresponde a ella explicar el contenido de las grabaciones.

Los audios de Marina del Pilar Ávila han generado polémica y señalamientos de filtraciones políticas.

¿Qué dicen los nuevos audios de Marina del Pilar Ávila?

De acuerdo con nuevos audios difundidos por el periodista Héctor de Mauleón, se escucha a una voz atribuida a Marina del Pilar Ávila acordar reuniones con presuntos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Panamá y Tijuana.

Según el material, los encuentros estarían relacionados con la cancelación de la visa estadounidense de la gobernadora y con posibles gestiones para abordar su situación.

En el primer audio se menciona una reunión programada para finales de agosto en Panamá, país que habría sido elegido como “territorio neutral” para evitar que el encuentro se realizara en México o en Estados Unidos.

Además, la conversación señala que presuntamente instituciones estadounidenses, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado, estarían enteradas del encuentro.

Durante la conversación, la gobernadora pregunta si puede acudir acompañada por sus abogados, al señalar que se trata de procesos y leyes que desconoce. No obstante, expresa su disposición para asistir a la reunión.

En un segundo audio, que aparentemente corresponde al seguimiento de ese contacto, se plantea la posibilidad de reunirse con agentes del FBI en Tijuana o Miami. La voz atribuida a Marina del Pilar Ávila opta por realizar el encuentro en territorio mexicano.

Asimismo, solicita que la reunión no se filtre a la prensa. En respuesta, la persona identificada como presunto agente del FBI afirma que el encuentro sería “directamente con el FBI” y que los funcionarios estarían dispuestos a trasladarse a Tijuana.

Marina del Pilar Ávila advirtió que podrían difundirse más conversaciones

Antes de la publicación de estos nuevos audios, Marina del Pilar Ávila ya había advertido que podrían seguir apareciendo fragmentos de conversaciones privadas.

La gobernadora acusó al exmandatario de Baja California, Jaime Bonilla, de filtrar las grabaciones como parte de un ataque político en su contra.

Además, sostuvo que el exgobernador habría sido quien la puso en contacto con supuestos agentes del FBI para intentar recuperar su visa estadounidense.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que dichas reuniones se hayan realizado, ni las autoridades de Estados Unidos han confirmado la autenticidad de los audios o la existencia de encuentros entre Marina del Pilar Ávila y presuntos agentes del FBI.