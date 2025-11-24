Alberto González Mancilla es uno de los 18 detenidos por la violencia en la marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre; milita en el PAN.

Según los informes, González Mancilla es parte del equipo de un diputado local del PAN y buscó llegar hasta Palacio Nacional, a pesar de las bardas colocadas alrededor de la plancha del Zócalo.

Aquí te contamos lo que sabemos sobre Alberto González Mancilla, como:

¿Quién es Alberto González Mancilla?

¿Cuántos años tiene Alberto González Mancilla?

¿Qué signo zodiacal es Alberto González Mancilla?

¿Alberto González Mancilla tiene esposa?

¿Alberto González Mancilla tiene hijos?

¿Qué estudió Alberto González Mancilla?

¿Cuál es la trayectoria de Alberto González Mancilla? y más

¿Quién es Alberto González Mancilla?

Alberto González Mancilla, militante del PAN en la CDMX, acudió a la marcha de la Generación Z, pese al llamado a los partidos políticos de no presentarse.

Durante su participación, sostuvo un enfrentamiento con policías capitalinos; por ello terminó vinculado a proceso por el delito de resistencia de particulares.

¿Cuántos años tiene Alberto González Mancilla?

De acuerdo con la información compartida por diferentes medios sobre la detención de manifestantes de la marcha de la Generación Z, Alberto González Mancilla tendría 26 años de edad.

Sin embargo, no se ha confirmado su edad.

¿Qué signo zodiacal es Alberto González Mancilla?

Aunque se conoce la edad de Alberto González Mancilla, no es así con su fecha de cumpleaños, por lo que no se sabe bajo qué signo zodiacal nació.

¿Alberto González Mancilla tiene esposa?

La vida personal de Alberto González Mancilla no es pública, por lo que se desconoce si tiene o no esposa.

¿Alberto González Mancilla tiene hijos?

Asimismo se desconoce si González Mancilla tiene o no hijos.

¿Qué estudió Alberto González Mancilla?

Se desconoce qué estudió Alberto González Mancilla.

¿Cuál es la trayectoria de Alberto González Mancilla? y más

Alberto González Mancilla actualmente se desempeña como delegado del PAN en la alcaldía Cuauhtémoc, además de que forma parte del equipo del diputado local Andrés Atayde.

Asimismo, es ex candidato a consejero regional del PAN y se ha desempeñado como capacitador electoral de dicho partido.

El 15 de noviembre fue detenido durante la marcha de la Generación Z, luego de ser identificado como una de las personas que saltó una valla instalada en el Zócalo Histórico para intentar llegar al Palacio Nacional.

Su incursión derivó en un enfrentamiento con policías capitalinos, su detención y, posteriormente, su vinculación a proceso.