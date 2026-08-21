Un juez dictó prisión preventiva contra Fausto Corrales durante su audiencia inicial, celebrada este jueves 20 de agosto. Su padre, Víctor Corrales Burgueño, salió en su defensa al asegurar que es inocente.

Ante los medios, Víctor Corrales Burgueño reveló que la familia está sorprendida por la detención de Fausto Corrales; más porque, en un principio, fue considerado como testigo, pero ahora se le acusa de varios delitos.

Víctor Corrales Burgueño se dijo confiado en que Fausto Corrales podrá demostrar su inocencia durante el proceso judicial, cuya audiencia fue aplazada hasta el próximo lunes 24 de agosto.

¿Quién es Víctor Corrales Burgueño?

Víctor Antonio Corrales Burgueño es académico y diputado local por el Partido Sinaloense (PAS). Asimismo, fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) entre 2009 y 2013.

Su nombre cobró nuevamente relevancia por ser padre de Fausto Corrales, detenido por la FGR en el contexto de la investigación sobre el secuestro de El Mayo Zambada y el asesinato de Melesio Cuén.

¿Quién es Fausto Corrales? (Fausto ECorrales)

¿Qué edad tiene Víctor Corrales Burgueño?

Víctor Corrales Burgueño tiene 71 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Víctor Corrales Burgueño?

Dado que Víctor Corrales Burgueño nació el 29 de julio de 1955, su signo zodiacal es Leo.

¿Quién es Víctor Corrales Burgueño? (Víctor Antonio Corrales Burgueño)

¿Víctor Corrales Burgueño está casado?

Víctor Corrales Burgueño sí está casado.

¿Víctor Corrales Burgueño tiene hijos?

El diputado de Sinaloa Víctor Corrales Burgueño, es padre de Fauto Corrales y de Laura Sofía.

Alejandro Corrales también fue su hijo, pero murió en 2019.

¿Qué estudió Víctor Corrales Burgueño?

Víctor Corrales Burgueño inició su formación académica como técnico profesional en Procesamiento de Productos Pesqueros, por el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar.

Posteriormente, profundizó sus conocimientos en el área de la educación, estudiando:

Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Sinaloa

Maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Sinaloa

Doctorado en Educación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

¿Quién es Víctor Corrales Burgueño? (Víctor Antonio Corrales Burgueño)

¿Cuál es la trayectoria de Víctor Corrales Burgueño?

Víctor Corrales Burgueño comenzó su carrera como profesor e investigador de la UAS en 1979. Posteriormente, ocupó diferentes cargos dentro de la universidad:

Director de Investigación y Posgrado

Coordinador de proyectos relacionados con educación, ciencia y tecnología

También fue presidente del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO) y vicepresidente de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Es autor y coautor de más de 80 artículos científicos y de divulgación.

Uno de los cargos más importantes de la trayectoria de Víctor Corrales Burgueño fue la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, elegido para el periodo 2009-2013, después de Melesio Cuén.

Corrales Burgueño llegó al Congreso de Sinaloa como diputado local de representación proporcional en la LXII Legislatura (2016-2018) por el PAS. Durante ese periodo fue presidente de la Mesa Directiva y presidió la Comisión de Educación Pública y Cultura.

Asimismo, fue candidato a diputado federal en 2015 y ocupó cargos de dirigencia dentro del Partido Sinaloense. Fue presidente estatal del PAS y actualmente, es coordinador de su grupo parlamentario en el Congreso local.